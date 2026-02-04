Contributi regionali per i produttori di vino | una sola azienda comasca finanziata

La Regione Lombardia ha stanziato nuovi fondi per i produttori di vino, e anche un’azienda del Comasco riceverà un contributo. La cifra, però, è molto bassa rispetto ad altre realtà. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, mentre le aziende aspettano ancora di capire come si articoleranno le assegnazioni.

Anche il territorio comasco rientra, seppur con numeri contenuti, nella nuova tornata di contributi messi a disposizione da Regione Lombardia a sostegno del comparto vitivinicolo. La misura "Investimenti OCM Vino" per la campagna 20252026 assegna complessivamente 3,7 milioni di euro a 139.

