Uno dei primi sintomi è il dolore quando si svita il tappo della bottiglia

Il dolore al pollice quando si svita il tappo di una bottiglia può essere un segnale di rizoartrosi, una forma di artrosi che interessa l’articolazione alla base del primo dito della mano. Questa condizione, se non trattata, può ridurre notevolmente il movimento dell’articolazione e causare la formazione di una gobba. La rizoartrosi è una patologia che colpisce spesso persone di mezza età e può manifestarsi con dolore e rigidità.

I l dolore al pollice potrebbe essere la spia di una rizoartrosi, una forma di artrosi che colpisce l’articolazione alla base del primo dito della mano e che, se trascurata, porta a una riduzione importante del suo movimento, fino alla comparsa di una “gobba”. In che senso invecchiamo a “scatti”? Ecco quali sono i picchi dell’età e come rallentarli X Leggi anche › Contro l’artrosi, la strategia che salva le articolazioni « , si girano le chiavi per accendere l’auto e si usa il cellulare. Nelle fasi successive si avverte la fitta anche quando il dito è a riposo» spiega Andrea Zoccolan, direttore dell’unità di Chirurgia della mano all’ospedale di Savona.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Uno dei primi sintomi è il dolore quando si svita il tappo della bottiglia Fitte insopportabili, bruciori, ipersensibilità. Si parla di dolore pelvico cronico quando questi sintomi si protraggono per almeno sei mesi. Individuare le vere cause non è sempre facile. Una collaborazione tra i vari specialisti è necessaria: adesso ci si muove in questa direzioneUna donna con un dolore al basso ventre che dura per mesi può avere difficoltà a concentrarsi nella vita di tutti i giorni, a memorizzare... Anoressia infantile, come riconoscere i primi sintomi nei bambini e quando rivolgersi al pediatraI casi di disturbi alimentari sono in aumento anche tra i bambini in età scolare.