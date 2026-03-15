Anoressia infantile come riconoscere i primi sintomi nei bambini e quando rivolgersi al pediatra

Negli ultimi anni si registra un aumento dei casi di disturbi alimentari tra i bambini in età scolare. La Federazione italiana medici pediatri riferisce che in Italia circa 3 milioni di persone soffrono di patologie come anoressia nervosa, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata. È importante riconoscere i primi segnali e consultare tempestivamente il pediatra.

I casi di disturbi alimentari sono in aumento anche tra i bambini in età scolare. La Federazione italiana medici pediatri segnala che in Italia circa 3 milioni di persone soffrono di patologie come anoressia nervosa, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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