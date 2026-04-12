Nel libro consigliato da Serena Dandini, una testimonianza proveniente da Gaza racconta di scene sorprendenti e inaspettate, tra cui cani e micetti che sembrano guidare automobili e dittatori coinvolti in danze insolite. Le parole descrivono immagini che sfidano le aspettative e rivelano una realtà complessa e articolata, fatta di contrasti e momenti inaspettati. La narrazione si concentra su dettagli visivi che catturano l’attenzione del lettore, offrendo uno spaccato di un mondo spesso poco conosciuto.

«H o visto cani e micetti che guidavano automobili e dittatori sanguinari che ballavano insieme la samba, ho visto cose che voi umani.» diceva il replicante di Blade Runner, ma ormai grazie all’intelligenza artificiale che confeziona video sempre più incredibili non ci meravigliamo più di niente ma soprattutto non crediamo più a niente. Cosa resta di Gaza: la devastazione nelle riprese aeree durante la tregua X Leggi anche › Scrivere per (r)esistere. La giornalista gazawi Shrouq Aila e le altre vincitrici del premio Inge Feltrinelli A forza di chiederci “sarà vero o sarà falso?” abbiamo perso ogni fiducia nelle immagini. Ho visto recentemente una mostra dedicata al fotografo Robert Capa che ha immortalato i conflitti del Novecento con la sua macchina: scatti potenti che raccontano la storia con una verità inequivocabile.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una testimonianza da Gaza nel libro consigliato da Serena Dandini

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