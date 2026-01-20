Ferrini incalza | Polizia Locale figlia di un Dio minore superare i limiti di accesso alle banche dati e i vincoli di assunzione

Il bilancio della Polizia Locale 2025 evidenzia sfide e criticità, tra cui la limitata accessibilità alle banche dati e i vincoli di assunzione. La crescente responsabilità nella sicurezza urbana richiede riflessioni su organico e poteri, per garantire un servizio efficace e adeguato. Un’analisi che invita a valutare miglioramenti e opportunità di sviluppo per una Municipale più efficiente e rispondente alle esigenze del territorio.

Nel bilancio della Polizia Locale del 2025 non solo dati, ma anche spunti di riflessioni, proposte, criticità e questioni molto dibattute come quella che vede la Municipale ormai sempre più impegnata sul fronte della sicurezza urbana, ma "con carenze di organico e di poteri". In pratica "la.

