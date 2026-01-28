Nasce AbitArt | a Bormio apre una galleria d' arte contemporanea

A Bormio apre una nuova galleria d’arte contemporanea. Si chiama AbitArt ed è situata in via Roma 98. È stata ideata da una famiglia brianzola che vive in Alta Valtellina. L’apertura rappresenta un passo importante per la scena culturale della zona, offrendo uno spazio dedicato all’arte moderna e contemporanea. La galleria si propone di attirare visitatori e appassionati, portando un tocco di innovazione nel cuore di Bormio.

Apre a Bormio in via Roma 98 AbitArt, galleria d'arte contemporanea nata dall'investimento di una famiglia brianzola residente in Alta Valtellina. La galleria propone una selezione di artisti italiani e intende offrire un presidio culturale stabile, continuativo e di qualità: un'iniziativa inedita, rivolta in particolare a chi frequenta la località - turisti nazionali e internazionali - con l'obiettivo di arricchire l'esperienza della destinazione con un contenuto culturale fruibile tutto l'anno. La galleria inaugura con opere di artisti italiani contemporanei di primo piano, tra cui Cris Devil, Roberto Fantini, Angela Carli e Mark Sugar.

