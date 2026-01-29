La stagione musicale 20252026 della Fondazione Luigi Bon si accende con un evento speciale. Il 30 gennaio, al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto, si terrà “Tra Oriente e Occidente”, con Ramin Bahrami e Ferruccio De Bortoli. La serata promette un coinvolgente mix di musica e parole, mentre gli artisti si preparano a portare sul palco un dialogo tra culture e stili diversi. L’evento si inserisce in un calendario sempre più ricco di appuntamenti che animano la scena musicale locale.

Entra sempre più nel vivo il calendario musicale della stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon. Tra Oriente e Occidente è il titolo del prossimo appuntamento in programma venerdì 30 gennaio alle 20.30 al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto. Per l’occasione il pubblico sarà protagonista di un vero e proprio viaggio musicale, un ponte culturale fra due mondi all’apparenza lontani, guidati dalle note del pianista iraniano naturalizzato italiano Ramin Bahrami, e dalla voce narrante di uno dei giornalisti più autorevoli della scena italiana, Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - “Tra Oriente e Occidente” con Ramin Bahrami e Ferruccio De Bortoli. 30 gennaio al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto

Approfondimenti su Feletto Uberto Teatro

La stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon si apre con un evento che unisce culture e linguaggi: sul palco, la musica di Bahrami e le parole di De Bortoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Feletto Uberto Teatro

Argomenti discussi: Intrecci di fili tra Oriente e Occidente: una storia infinita nelle opere di Chiaru Shiota; Shooting in Sarajevo. Fotografie di Luigi Ottani; Tra Oriente e Occidente: sul palco la musica di Bahrami e le parole di De Bortoli, 30 gennaio 2026; Francesco d’Assisi: il ritratto corale che unisce Oriente e Occidente.

Allo spazio Convivio i 'Confini mobili' firmata da Paola Amati e Clarita KuoPERLarte raddoppia. Lo spazio Convivio, allestito da IEG al Palacongressi di Rimini ospiterà una nuova esposizione di opere, Confini mobili, firmata da due artiste: Paola Amati e Clarita Kuo. Fino al ... msn.com

FRA ORIENTE E OCCIDENTE, Una Notte al Museo 2025, si svolgerà presso il Museo Civico Medievale di Bologna. L'evento offrirà un'esperienza unica con una visita tattile guidata da Felice Tagliaferri e una performance musicale del Duo Dragonfly. Le mu ... mentelocale.it

FONDAZIONE LUIGI BON – Venerdì 30 gennaio “Tra Oriente e Occidente” con il pianista Ramin Bahrami e il giornalista Ferruccio De Bortoli Fondazione Luigi Bon, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Tavagnacco Presenta FO - facebook.com facebook