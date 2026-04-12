Tragedia in Salento | sbandata mortale verso il lutto di un amico

Una tragedia si è verificata nella notte in Salento, quando un uomo di 30 anni è stato coinvolto in un incidente stradale che ha avuto esito fatale. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si stava dirigendo verso il luogo in cui si trovava il suo amico, un giovane di 21 anni, deceduto in precedenza. Il 30enne è rimasto ferito in modo grave.

Un violento sinistro stradale ha colpito la notte un trentaseienne di Porto Cesareo, ferito in modo critico mentre si dirigeva verso il luogo del decesso del suo amico, il ventunenne Antonio Basile. L’incidente è avvenuto lungo l’arteria che connette Porto Cesareo a Monteroni di Lecce, precisamente nella direzione che porta ad Arnesano, dove il conducente avrebbe perso il controllo della propria vettura nei pressi di una rotatoria, finendo per ribaltarsi e venire sbalzato fuori dal veicolo. La dinamica del soccorso e le condizioni cliniche. Il brutto evento è stato segnalato da alcuni automobilisti che transitavano sulla carreggiata nel momento in cui la vettura si era precipitata fuori dalla strada.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in Salento: sbandata mortale verso il lutto di un amico Leggi anche: Tragedia in Campania: incidente stradale mortale, 17enne deceduto, amico in gravi condizioni. Leggi anche: Incidente mortale a Firenze, il luogo della tragedia