A Firenze, in viale Gramsci, si è verificato un incidente mortale tra un ciclista e un altro veicolo. I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente, ma il ciclista è deceduto poco dopo l’arrivo. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rilievo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Lo scontro è avvenuto in viale Gramsci. Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 ma è deceduto poco dopo. Sul posto anche vigili del fuoco e vigli urbani Lo scontro è avvenuto in viale Gramsci. Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 ma è deceduto poco dopo. Sul posto anche vigili del fuoco e vigli urbani In un tempo che sembra aver trasformato l’idea di comunità in una parola logora, parlare di bene comune è quasi un atto di. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente mortale a Firenze, il luogo della tragedia

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