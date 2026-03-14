Lameck Banda botta al petto e si accascia | grande paura Cosa è successo e come sta

Lameck Banda ha ricevuto una botta al petto e, circa quaranta minuti dopo, si è improvvisamente accasciato al suolo. Le prime informazioni indicano che si tratta di un malore che ha colpito il giocatore durante l’allenamento. Nessun dettaglio sulle cause specifiche o sulle condizioni di salute attuali. La scena ha generato preoccupazione tra i presenti.

Una botta al petto e dopo 40 minuti si è accasciato al suolo. Un malore, uno spavento, di sicuro una grande paura. Lameck Banda ora sta meglio, è vigile e molto probabilmente si sottoporrà a nuovi esami per capire cosa sia successo. L'episodio è avvenuto durante Napoli-Lecce, finita 2-1 per la squadra azzurra. La partita era quasi terminata quando Banda si è accasciato, è stato soccorso da Antonio Conte e dalla panchina del Napoli, poi l'ingresso in campo dello staff sanitario giallorosso. Scorri le slides . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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