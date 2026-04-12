Tra stupore e immaginazione | inaugurata la mostra Camera delle Meraviglie
Esiste una soglia dove la razionalità si ferma e inizia lo stupore incondizionato. Parte da qui la mostra "Camera delle Meraviglie. Esercizi di stupore tra storia e immaginazione", inaugurata sabato negli spazi espositivi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì come evento collegato alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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