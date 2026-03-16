I Ferrinis condividono la loro esperienza nel libro “Luci Viola”, in cui parlano della libertà di scelta che si trasforma in una prigione. Raccontano di aver avuto tutto, ma questa completezza li ha portati a una sensazione di insoddisfazione. Milano, vista dall’alto, si presenta come un’immagine di momentanea tregua tra le luci delle terrazze e il caos interiore.

Milano, vista dall’oblò di un aereo, promette una tregua che dura il tempo di un atterraggio. Le terrazze accese, che dal cielo paiono grumi di luce, alimentano l’illusione di poter fare a meno di quel caos che ci portiamo dentro. Eppure, la distanza fisica non basta a silenziare il collasso di un legame sventrato dall’eccesso. Con il nuovo singolo “ Luci Viola ” ( Ferrinis RecordsRyo Studios ), i Ferrinis scelgono di non assecondare la narrazione bidimensionale del cuore spezzato, preferendo parlare di una vertigine: quella di chi scopre che avere tutto può diventare una forma di pressione insostenibile. È il racconto del troppo pieno, di quando non resta più spazio nemmeno per dirsi addio; di chi ha avuto ogni possibilità tra le mani e l’ha vista mutare in cenere. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Avevamo tutto, forse è quello che ci ha rovinato”: i Ferrinis raccontano la libertà dell’per-scelta che diventa prigione in “Luci Viola”

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