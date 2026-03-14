L’Inter ha deciso di non rilasciare dichiarazioni dopo la partita contro l’Atalanta e non parteciperà alle interviste con Dazn. Anche l’amministratore delegato della società non ha rilasciato commenti. Per la prima volta, in occasione di questo incontro, Dazn non ha ottenuto il consueto intervento da parte del club. La scelta di non comunicare coinvolge anche altri rappresentanti dell’Inter.

L’Inter sceglie il silenzio stampa: Dazn: “È la prima volta, ci avevano sempre messo la faccia” L’Inter ha deciso di non andare a commentare a Dazn la partita Inter-Atalanta. Ci sono stati un paio di episodi che hanno fatto molto discutere: la presunta spinta di Sulemana su Dumfries in occasione del pari dei bergamaschi. Su quest’episodio Chivu è stato prima ammonito e poi espulso. A nostro avviso la spinta non c’è, c’è una mano appoggiata sulla schiena. Marelli ha detto le stesse cose. Più controverso il presunto rigore su Frattesi. Frattesi anticipa il difensore dell’Atalanta che gli tocca il piede. Qua francamente lasciamo il giudizio al Var. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter sceglie il silenzio stampa (compreso Marotta). Dazn: “È la prima volta, ci avevano sempre messo la faccia”

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