Spezia Juventus Under 17 1-4 poker in trasferta per Grauso | primo centro in bianconero per Baba Hay

Nella partita tra Spezia e Juventus Under 17, la formazione bianconera ha vinto con il punteggio di 4-1 in trasferta. I giocatori bianconeri hanno segnato con Baba Hay, Marchisio, Carfora e Przytarski, mentre lo Spezia ha trovato la rete una sola volta. Per Baba Hay si tratta del primo gol con la squadra. La partita si è svolta in Liguria.

di Fabio Zaccaria Spezia Juventus Under 17 1-4, altri 3 punti per i classe 2009: Baba Hay, Marchisio, Carfora e Przytarski a segno in Liguria. Il resoconto del match valido per la 24esima giornata di campionato. Dopo aver messo in cassaforte il primo posto nel girone, la Juventus Under 17 di Grauso non intende rallentare e guadagna altri 3 punti in trasferta. I ragazzi classe 2009, infatti, escono da La Spezia con 4 gol segnati e solo uno subito, sintomo che la squadra gira eccome nonostante qualche cambio. Ecco di seguito il resoconto del match valido per la 24esima giornata di campionato. Un primo tempo molto vivace e combattuto, che ha visto la squadra di casa segnare un gol ma perdere la prima frazione di misura.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spezia Juventus Under 17 1-4, poker in trasferta per Grauso: primo centro in bianconero per Baba Hay Juventus Virtus Entella Under 17 LIVE: le formazioni ufficiali. Baba Hay dal primo minuto, tridente titolare per GrausoKolo Muani Juve: nei piani della società sarà di nuovo lui il partner di Vlahovic. Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: altri 2 cambi per Grauso. Baba Hay e Basile in campodi Fabio ZaccariaJuventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di...