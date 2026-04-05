Terzo settore Sicilia oltre il 6 per cento di occupazione | cresce il ruolo sociale nelle aree fragili

In Sicilia, il settore del Terzo settore rappresenta oltre il 6% dell’occupazione regionale, posizionandosi come uno dei protagonisti principali nel panorama italiano. Questa quota evidenzia la presenza di numerosi enti e associazioni attivi nelle aree più fragili della regione, contribuendo al tessuto sociale ed economico locale. La crescita di questo comparto si accompagna a un ruolo sempre più rilevante nelle comunità che affrontano sfide di diverso genere.

Report Terzjus 2025: in Italia 131 mila enti e oltre 817mila lavoratori, forte presenza femminile e aumento delle donazioni fiscali tra partecipazione civica e squilibri territoriali Sicilia tra le regioni chiave del Terzo settore italiano, dove il comparto supera il 6% dell’occupazione regionale e si conferma pilastro sociale ed economico nelle aree più fragili. Un ruolo che emerge con forza dal Terzjus Report 2025, che fotografa un sistema in crescita e sempre più strutturato a livello nazionale. Il Terzo settore italiano continua a crescere e a consolidarsi come componente strutturale del sistema di welfare del Paese, con un impatto particolarmente significativo nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree meno densamente industrializzate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Terzo settore, Sicilia oltre il 6% di occupazione: cresce il ruolo sociale nelle aree fragiliReport Terzjus 2025: in Italia 131mila enti e oltre 817mila lavoratori, forte presenza femminile e aumento delle donazioni fiscali tra partecipazione...

Alla Fiera Pessima una “Officina sociale” per il Terzo SettoreTorna alla Fiera Pessima “Officina Sociale”, il “Momento partecipativo” organizzato dal Csv Taranto Ets che anche quest’anno renderà protagonista il...

Temi più discussi: Filantropia in Sicilia, pensieri e riflessioni: l’intervista a Diego Stracuzzi, amministratore delegato dell’azienda Misitano&Stracuzzi; A Catania 2 iniziative firmate OPES Sicilia con al centro i giovani; Autismo, dalla Regione oltre 8 milioni di euro per progetti inclusione; Travelexpo 2026, la Sicilia al centro della nuova strategia turistica.

Terzo settore, al Senato il convegno Oltre le appartenenzeROMA (ITALPRESS) – Il futuro della rappresentanza del Terzo Settore e il suo ruolo nella tenuta sociale dell’Italia al centro del convegno Oltre le appartenenze: il Terzo Settore come pilastro della ... iltempo.it

Terzo settore vale oltre 100 milioni euro, Lazio e Lombardia al top(Teleborsa) - Supera quota 100 miliardi di euro, nel 2025, il valore del Terzo Settore e rappresenta tra il 4,5% e il 5% del Pil nazionale, con tutti gli indicatori che registrano una sensibile ... borsaitaliana.it

CODICE DEL TERZO SETTORE - IL MINISTERO FORNISCE CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA GENERALE DEGLI ETS, SULLA LORO ORGANIZZAZIONE E SUI RAPPORTI CON IL RUNTS Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota del 2 facebook

"Osservatorio #volontariato. Dono e agire gratuito". I risultati della ricerca @AICCONnonprofit in collaborazione con Forum Terzo Settore e Csvnet tinyurl.com/hxmm53pm x.com