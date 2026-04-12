Sciopero farmacie | rischio per la salute nelle zone rurali delle Marche

Lunedì 13 aprile è previsto uno sciopero dei dipendenti delle farmacie private, che coinvolge le farmacie nelle zone rurali delle Marche. La protesta ha causato preoccupazioni tra i titolari del settore, che stanno valutando come garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini durante questa giornata. La decisione di fermarsi riguarda tutto il personale delle farmacie private, con ripercussioni sulla distribuzione dei farmaci e sui servizi offerti.

L’imminente protesta sindacale dei dipendenti delle farmacie private, prevista per lunedì 13 aprile, sta spingendo i titolari del settore a riflettere su come proteggere l’assistenza sanitaria ai cittadini. Marco Meconi, alla guida di Federfarma Marche, ha espresso il timore che l’agitazione possa compromettere i servizi essenziali, con un occhio di riguardo verso le necessità delle zone più isolate della regione. Il presidio sanitario nelle zone rurali e il dovere di garantire i servizi. La gestione dell’interruzione lavorativa assume una rilevanza particolare quando si analizza la geografia del territorio marchigiano. Nelle aree interne, infatti, sono presenti oltre 200 farmacie rurali che rappresentano un punto di riferimento indispensabile per la salute della popolazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sciopero farmacie: rischio per la salute nelle zone rurali delle Marche Farmacie rurali, la Regione Campania approva la tutela delle comunità perifericheVia libera all'ordine del giorno presentato da Petitto: «Proteggere le farmacie rurali per garantire il diritto alla salute ovunque» Il Consiglio... Farmacie di servizio per prelievi e analisi nei comuni isolati: la mappa delle zone scoperteI sindaci della Tuscia sono tornati a palazzo Gentili per affrontare il tema della sanità di prossimità.