Scambio casa a Firenze | vi svelo come entrare nel club e fare le vacanze gratis all' estero
Un modo alternativo per viaggiare senza spendere troppo consiste nello scambiare casa con altre persone. A Firenze, alcuni residenti condividono le chiavi con vicini o amici, mentre altri preferiscono accordi più formali, stabilendo regole precise per lo scambio. In molti casi, l’interazione avviene di persona, spesso davanti a un caffè, per concordare i dettagli. Questa pratica permette di soggiornare all’estero senza costi di alloggio, sfruttando reti di persone disposte a scambiarsi le case temporaneamente.
C’è chi lascia le chiavi al vicino, chi al bar sotto casa e chi, quando può, preferisce incontrarsi di persona davanti a un caffè. Poi si parte. Da Firenze a Parigi, da Gavinana a New York, dal Valdarno all’Australia. Senza passare da hotel o affitti brevi. È il mondo dello scambio casa, un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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