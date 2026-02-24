Sanremo | pista ciclabile trasformata in corsia VIP M5s | Scandalo

La decisione di convertire parte della pista ciclabile in una corsia riservata ai veicoli di lusso ha suscitato critiche. Il motivo principale è che questa scelta favorisce i veicoli dei VIP, lasciando meno spazio alle biciclette e ai residenti. Molti cittadini si lamentano per la mancanza di consultazioni e per le ripercussioni sulla mobilità quotidiana. La questione diventa un punto caldo in vista del Festival di Sanremo.

La polemica sul Festival di Sanremo. Sanremo si prepara ad accogliere migliaia di turisti per il Festival della Canzone, ma non tutti sono d’accordo con le scelte dell’amministrazione comunale. Il Movimento 5 Stelle locale ha definito vergognosa la decisione di trasformare una pista ciclabile in una corsia preferenziale per navette, taxi e veicoli di servizio per i VIP. La misura, in vigore dal 23 al 28 febbraio, prevede la chiusura del tratto centrale della pista ciclabile dalle 14 alle 2, causando disagi ai residenti, ai lavoratori e ai turisti. La pista ciclabile, fiore all’occhiello dell’amministrazione Borea, diventa così una corsia riservata per favorire gli spostamenti di pochi privilegiati durante il Festival della Canzone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo: ciclabile trasformata in corsia, FIAB denuncia il ComuneLa ciclabile di Sanremo, trasformata in corsia per il Festival, ha causato polemiche tra i cittadini.

Pista ciclabile trasformata in parcheggio: sempre la stessa auto ostacola le bici | FOTOUna segnalazione giunta a CasertaNews evidenzia come una vettura frequentemente occupi la pista ciclabile trasformata in parcheggio, ostacolando il passaggio delle biciclette.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo: ciclabile riaperta alle auto e vietata alle bici durante il Festival, cicloamatori sul piede di guerra; A Cortina un tempo arrivava il treno, ma la vecchia ferrovia è stata chiusa e trasformata in una pista ciclabile. Perché non riaprirla?; Festival di Sanremo: esposto della Fiab contro la trasformazione della ciclabile in percorso per bus, taxi e veicoli di servizio.

Sanremo, ciclabile chiusa alle bici per il Festival: esposto contro il ComuneEsposto di FIAB Riviera dei Fiori contro la decisione del Comune di chiudere la ciclabile di Sanremo alle bici durante il Festival ... bikeitalia.it

Piano di viabilità Sanremo, due tratti di ciclabile chiusi per il FestivalFestival di Sanremo: dal 24 febbraio il Comune chiuderà due tratti di ciclabile dalle 16 alle 2 per far transitare navette, taxi e Ncc ... ecodallecitta.it

La vita in diretta. . Feste e party esclusivi hanno inaugurato la settimana dell’anno a #Sanremo. Si sono scatenati in pista tanti big in gara, super ospiti e naturalmente Laura Pausini. #VitaInDiretta - facebook.com facebook