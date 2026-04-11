Durante la seconda edizione del Premio Internazionale per la Ricerca “Regina Elena” 2026, ArtemisiaLab ha ricevuto un riconoscimento dedicato a Maria Stella Giorlandino. La cerimonia si è svolta di recente, coinvolgendo diverse personalità del settore scientifico. Il premio è stato assegnato in seguito a una selezione tra numerosi progetti di ricerca provenienti da vari paesi. ArtemisiaLab è stata premiata per il contributo nel campo della ricerca scientifica.

In occasione della seconda edizione del Premio Internazionale per la Ricerca “Regina Elena” 2026, svoltasi presso Palazzo Valentini, ArtemisiaLab si è confermata tra i principali protagonisti dell'evento con il riconoscimento conferito a Maria Stella Giorlandino, presidente dei centri diagnostici, per il suo impegno nello sviluppo della diagnostica avanzata, nella promozione della prevenzione e nel miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari. La cerimonia, ospitata nella prestigiosa Sala Mons. Di Liegro, ha riunito esponenti del mondo medico-scientifico, istituzionale e culturale, confermando il valore internazionale dell'iniziativa e il suo ruolo nella promozione di una medicina sempre più orientata non solo alla longevità, ma alla qualità della vita e al benessere globale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - ArtemisiaLab protagonista al Premio Regina Elena 2026: riconoscimento a Maria Stella Giorlandino

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