Reggio Calabria | 150 visite mediche gratuite per la prevenzione

A Reggio Calabria, in piazza De Nava, si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria. Per tutta la domenica 12 aprile 2026, sono state offerte gratuitamente 150 visite mediche ai cittadini. L’evento ha coinvolto diversi professionisti della salute, che hanno fornito assistenza e consulenze gratuite a chi si è presentato sul posto. L’iniziativa ha attirato molte persone interessate a controlli e controlli preventivi.

Piazza De Nava a Reggio Calabria si è trasformata, questa domenica 12 aprile 2026, nel fulcro di una massiccia operazione di sensibilizzazione sanitaria e sociale. Il Lions Day Calabria 2026, promosso dal Distretto Lions 108Ya, ha portato in città un pacchetto di oltre 150 prestazioni mediche gratuite, tra cui esami diagnostici ed ecografie, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e uno stile di vita sano tra i cittadini. Prevenzione diffusa e il ruolo dei giovani nella piazza del Museo. L’atmosfera che circonda l’evento è stata definita dalla vicinanza estetica e culturale al Museo Archeologico Nazionale, che ha fatto da sfondo a una giornata densa di interazioni umane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: 150 visite mediche gratuite per la prevenzione Montefredane, prevenzione al centro: successo per le visite mediche gratuiteGrande partecipazione della comunità all’iniziativa promossa da “Le Mani sui Cuori A. Visite mediche gratuite per la prevenzione del tumore al seno: appuntamento in piazza Dante a NapoliEcografie e consulenze gratuite venerdì 6 marzo dalle ore 9 alle 15 in piazza Dante, organizzate dall'Istituto Pascale.