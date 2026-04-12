Raffaella Fico sulla rottura con Izzo e il figlio perso | Piango da sola mi ha deluso

Raffaella Fico ha condiviso per la prima volta i dettagli della fine della sua relazione con Armando Izzo, affermando di essere rimasta delusa e di piangere da sola. Ha anche parlato della gravidanza che ha perso, sottolineando che stavano cercando di costruire una famiglia insieme. La sua testimonianza mette in luce momenti difficili legati alla rottura e alla perdita personale.