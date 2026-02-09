Taratata | quante puntate durata e quando finisce lo show di Canale 5

Questa sera torna Taratata su Canale 5 con due nuove puntate. Lo show musicale condotto da Paolo Bonolis andrà in onda alle 21 e si concluderà nei prossimi giorni. La trasmissione prevede un totale di puntate ancora da definire, ma i fan possono aspettarsi altri appuntamenti nelle prossime settimane.

. Quante puntate sono previste per Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis e in onda in prima visione su Canale 5? Appuntamento con due nuove grandi serate, dalle ore 21.30, il 9 e il 16 febbraio 2026. Due lunedì imperdibili con i grandi protagonisti della musica italiana. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 9 febbraio 2026. Seconda puntata: 16 febbraio 2026. Durata. Quanto dura (durata) ogni puntata di Taratata? Appuntamento in prima visione su Canale 5 alle ore 21.30, subito dopo la Ruota della fortuna, per due imperdibili prime serate. 🔗 Leggi su Tpi.it

Taratata torna su Canale 5: due serate evento con Bonolis e un cast stellareTaratata torna su Canale 5 con Paolo Bonolis: due serate evento a febbraio 2026 con Amoroso, Annalisa, Ligabue, Giorgia e altri big. lifestyleblog.it

«La musica, suonata dal vivo e insieme, è il vero cuore dello spettacolo» dice Paolo Bonolis, pronto a riportare ‘Taratata’ in prima serata su Canale 5. Il programma fa il suo ritorno con due appuntamenti speciali: il primo va in onda stasera, lunedì 9 febbraio, e facebook