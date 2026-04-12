Racconto di una notte | la nuova serie turca trama

Questa sera va in onda su Canale 5 Racconto di una notte, la nuova serie turca acquistata da Mediaset. Il protagonista è Mahir Yilmaz, un ispettore del dipartimento Crimine Organizzato Grande attesa questa sera con la nuova serie turca,Racconto di una notte. Mediaset investe molto su queste soap che riscontrano un grande successo ad ogni fascia oraria. Infatti lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha più volte sottolineato che continuerà su questa strada che gli sta portando un grande riscontro. Adesso una delle serie di punta turche Mediaset èLa Forza di una donnache al pomeriggio ha una media del 23% di share, vedremo seRacconto di una nottesaprà tenergli testa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Racconto di una notte - La nuova serie turca che potrebbe conquistare Canale 5