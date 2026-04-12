Racconto di una notte la nuova serie turca di Canale 5 | trama numero puntate location

Su Canale 5 arriva “Racconto di una notte”, una nuova serie turca che racconta una storia intensa tra un amore impossibile e un passato che torna a influenzare i protagonisti. La produzione prevede un certo numero di puntate e le riprese sono state effettuate in varie location in Turchia. La serie sta attirando l’attenzione del pubblico italiano, grazie alla sua trama ricca di emozioni e colpi di scena.

Una storia intensa, un amore impossibile e un passato che torna a bussare con forza: sono questi gli ingredienti di Racconto di una notte, la nuova serie turca pronta a conquistare il pubblico italiano. L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, in prima serata su Canale 5, con una dizi che promette emozioni forti e colpi di scena degni dei migliori thriller sentimentali. Dopo il grande successo delle produzioni turche negli ultimi anni, Mediaset rilancia con un titolo capace di mescolare suspense, passione e drammi familiari. Bir Gece Masal?, questo il titolo originale, si inserisce perfettamente nel filone che ha già fatto innamorare milioni di spettatori, grazie a una trama avvincente e a protagonisti carismatici.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Racconto di una notte, la nuova serie turca di Canale 5: trama, numero puntate, location Leggi anche: Racconto di una notte, stasera la nuova serie turca di Canale 5: trama, cast e quante puntate sono Racconto di una notte è la nuova serie turca di Canale 5: trama, cast e quando in TVUna nuova soap turca si prepara a debuttare nel pomeriggio di Canale 5: Racconto di una notte (titolo originale Bir Gece Masal?) arriverà... Racconto di una notte - La nuova serie turca che potrebbe conquistare Canale 5