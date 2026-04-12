Quiet dating trend in crescita | frequentarsi senza sbandierarlo ad amici e social riduce lo stress

Negli ultimi tempi si diffonde il fenomeno del quiet dating, ovvero frequentarsi con una certa discrezione senza condividere troppo sui social o con amici. Questa modalità permette di vivere le relazioni in modo più semplice, evitando pressioni esterne e idealizzazioni. Sempre più persone scelgono di mantenere riservata la propria vita sentimentale, preferendo un approccio più riservato e spontaneo.

Quiet dating significa frequentare qualcuno senza parlarne troppo sui social e agli amici, così da avere meno stress e meno idealizzazione. È un trend in crescita: la vita sentimentale non è tutto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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