Era Roma sembrava Teheran Che vergogna | la sinistra ha sfilato portando in trionfo Ayatollah ed Hezbollah video

Da secoloditalia.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, durante una manifestazione organizzata da Potere al Popolo e dai centri sociali, sono sfilate bandiere di Palestina, Iran, Cuba e Venezuela. Tra i presenti, alcuni portavano in trionfo simboli legati all’Iran e a Hezbollah, suscitando polemiche. La protesta si è concentrata contro il Governo Meloni, la guerra e il referendum sulla giustizia. La scena ha attirato l’attenzione per le immagini di bandiere e simboli di paesi considerati controversi.

Era Roma, sembrava Teheran. Anche l e bandiere di Palestina, Iran, Cuba e Venezuela hanno sfilato ieri al corteo, organizzato da Potere al Popolo con gli attivisti dei centri sociali contro il Governo Meloni, la guerra e il referendum sulla giustizia. Tra le immagini portate in trionfo, quella dell’Ayatollah Ali Khamenei e del Capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, entrambe eliminati dai bombardamenti israeliani. Ma non è finita. Foto di Giorgia Meloni e Carlo Nordio sono state bruciate in piazzadurante il corteo a Roma, indetto contro il “governo liberticida e la guerra” ma anche contro il referendum. La sinistra parlamentare, Avs e Pd, sono rimaste in silenzio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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