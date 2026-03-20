Andreas Muller ha deciso di parlare degli insulti ricevuti sui social, accusando gli haters di aver rivolto commenti offensivi alle sue figlie. Lo sfogo arriva dopo che l'ex concorrente di un talent show ha previsto gli attacchi e ha deciso di rompere il silenzio. Muller ha condiviso pubblicamente le sue preoccupazioni riguardo ai commenti negativi rivolti alla famiglia.

Perché Andreas Muller ha deciso di parlare degli attacchi social?. Gli attacchi sui social li aveva previsti. Le offese rivolte alle figlie, no. Andreas Muller rompe gli schemi e racconta in tv un lato oscuro della notorietà che va oltre la critica: l’odio che colpisce anche i bambini. Ospite a La Volta Buona, il ballerino ha spiegato come l’esposizione mediatica comporti inevitabilmente giudizi e polemiche. Ma questa volta il bersaglio non è solo lui, bensì le sue figlie, Ginevra e Penelope, nate dalla relazione con Veronica Peparini. E qui, per Muller, si supera il limite. Lo sfogo: “Su di me accetto tutto, ma sui figli no”. Per anni ha scelto il silenzio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Andreas Muller contro gli haters: “Insultano le mie figlie”, lo sfogo che cambia tutto

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Una selezione di notizie su Andreas Muller

Temi più discussi: Veronica Peparini e Andreas Muller festeggiano due anni delle figlie Penelope e Ginevra; Andreas Muller risponde alle offese social: Dicono che ho vinto Amici grazie a Veronica, insultano le mie figlie; Andreas Muller a La Volta Buona: Insultano le mie figlie sui social, dicono che sono brutte. Caterina Balivo: non mostratele più; Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: beffati i fan, che aspettavano settembre.

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«Dal momento in cui mi sono esposto sui social, sapevo che sarei stato bersaglio del giudizio di tutti. Però ci deve essere un limite». Andreas Muller non si è mai illuso sul prezzo della popolarità online. Sapeva che i commenti negativi sarebbero arrivati, ma s - facebook.com facebook