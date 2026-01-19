Pronostico Bodø Glimt-Manchester City | Guardiola dimentica il derby

La sfida tra BodøGlimt e Manchester City si disputa martedì alle 18:45, nella settima giornata della fase a gironi di Champions League. Un incontro importante per entrambe le squadre, con i Citizens alla ricerca di punti fondamentali. In questa analisi, si esaminano le probabili formazioni e si fornisce un pronostico obiettivo, considerando le prestazioni recenti e le dinamiche di gruppo.

BodøGlimt-Manchester City è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dimenticare la sconfitta nel derby contro lo United è il primo obiettivo del Manchester City di Guardiola, impegnato sul complicato campo del Bodo, una squadra che non ha mai vinto contro avversarie inglesi nelle sei sfide giocate fino al momento contro club di questa nazione. Pronostico BodøGlimt-Manchester City: Guardiola dimentica il derby (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sarà inoltre la prima volta che il City affronterà una squadra norvegese e nella terra di Haaland il target è quello di fare buona figura. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Nel quarto di finale di EFL Cup, il match tra Manchester City e Brentford si preannuncia come un confronto interessante tra due squadre in cerca di conferme. Con entrambe le formazioni in buona forma, l'incontro promette emozioni e sorprese. Di seguito analisi, probabili formazioni e il nostro pronostico per questa sfida.

Il match tra Manchester City ed Exeter, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, si preannuncia favorevole ai padroni di casa. Con una rosa più ampia e consolidata, il City appare favorito per la vittoria. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni su come seguire l’incontro.

