Previsioni meteo per Avellino – 12 aprile 2026

Il 12 aprile 2026, ad Avellino i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi durante la giornata, con alcune aree che presenteranno un po' di nuvole dal pomeriggio e fino alla sera. Non sono previste precipitazioni durante tutto il giorno. La temperatura massima prevista è di circa 20 gradi, mentre la minima si aggira intorno ai 10. Il vento soffierà moderato da sud-est.

Ad Avellino, il 12 aprile 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 10°C, lo zero termico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Previsioni meteo per Avellino – 12 febbraio 2026Ad Avellino il 12 febbraio 2026 i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge durante la giornata. Previsioni meteo per Avellino – 12 marzo 2026Ad Avellino, il 12 marzo 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.