Preghiera del mattino 12 Aprile 2026 | nella domenica dedicata alla Misericordia chiediamone il suo dono per ognuno di noi

Nella giornata di oggi, dedicata alla Divina Misericordia, si invita a iniziare con una preghiera del mattino. La celebrazione si svolge in una domenica di aprile, con un momento di unione tra fedeli che si rivolgono a Dio per chiedere il dono della Misericordia. La preghiera si propone come un atto di lode e di rinnovo della fede, accompagnando i partecipanti nel loro cammino spirituale.

Inizia questa domenica con l’attenzione rivolta alla Divina Misericordia con la preghiera del mattino: uniamoci in un canto di lode che glorifica il Signore e rinnova la nostra fede. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Signore Gesù, Tu chiami noi tutti a Te. Fa’ che sentiamo la forza del Tuo nome. Come Mosè nel deserto innalzò su un’asta un serpente di bronzo, così era necessario che il Figlio dell’uomo fosse scacciato dalla terra perché chi crede in Lui possa avere la vita eterna.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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