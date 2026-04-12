Il plank è un esercizio molto popolare per rafforzare il core, ma non esiste un tempo standard da rispettare. La durata che una persona può sostenere varia in base all'età e al livello di allenamento. Sono state stilate delle tabelle che indicano i tempi consigliati a seconda delle fasce di età, ma nessuna regola fissa si applica a tutti. Ogni individuo può adattare la durata dell’esercizio in base alle proprie capacità.

Il plank è uno degli esercizi più popolare sui social media, spesso associato a sfide di resistenza in cui l'obiettivo è tenere la posizione il più a lungo possibile. È anche uno degli esercizi più odiato dagli sportivi, anche se è perfetto per scolpire l’addome e non solo. Ma quanto tempo bisogna davvero riuscire a resistere in quella posizione? E, soprattutto, ha davvero senso puntare solo sulla durata? La risposta degli esperti non è così semplice. Il plank è considerato uno degli esercizi più efficienti per rafforzare il core, proprio perché coinvolge simultaneamente più gruppi muscolari: il retto dell'addome nella parte anteriore, gli obliqui sui lati e il trasverso dell'addome, il muscolo profondo che avvolge e stabilizza il busto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Plank: quanti secondi bisogna resistere? Ecco la tabella per età

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