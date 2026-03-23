Pierluigi Diaco ha ricevuto una seri di insulti in merito al Referendum e al suo voto, adesso alcuni esponenti di destra si sono esposti per difenderlo ”Servo”, “leccac*lo”, “i gay fascisti come lui andrebbero.”,erano solo alcuni degli insulti ricevuti da Pierluigi Diaco e, dopo che la Rai si è esposta per difenderlo, adesso anche i politici della maggioranza hanno deciso di esporsi pubblicamente. Ora il conduttore, secondo quanto riferito dalSecolo d’Italia, avrebbe denunciato con documentazione dettagliata gli autori di queste minacce e di questi insulti. Matteo Salviniha commentato su X questa vicenda: “Minacce inaccettabili, vigliacche e vergognose. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pierluigi Diaco, Salvini e La Russa esprimono solidarietà per gli insulti ricevuti

Articoli correlati

Referendum Giustizia, La Russa difende Pierluigi Diaco dopo gli insulti per l'appoggio al Sì: "Solidarietà"Insulti sui social a Pierluigi Diaco dopo l’endorsement per il Sì al referendum sulla giustizia.

Leggi anche: Insulti omofobi a Tommaso Cerno e Pierluigi Diaco: solidarietà dal centrodestra, sinistra muta

Contenuti e approfondimenti su Pierluigi Diaco

Temi più discussi: Servo, pavido, gay fascista: insulti e minacce social a Diaco dopo l'endorsement per il 'Sì' al referendum; Servo, pavido, gay fascista: insulti e minacce social a Diaco dopo l'endorsement per il 'Sì' al referendum; La volata di Meloni: se non passa perdono gli italiani, non il governo; Servo, pavido, gay fascista: insulti e minacce social a Diaco dopo l'endorsement per il 'Sì' al referendum.

Referendum Giustizia, La Russa difende Pierluigi Diaco dopo gli insulti per l'appoggio al Sì: SolidarietàInsulti a Pierluigi Diaco dopo l'appoggio al Sì al referendum sulla riforma della giustizia, Ignazio La Russa e Matteo Salvini difendono il conduttore ... virgilio.it

Pierluigi Diaco vota sì al referendum, insulti e minacce di morte sui social: «Servo, gay, fascista». Lui denuncia gli hatersDopo che nei giorni scorsi aveva dichiarato «Voto sì al Referendum, in Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè», Pierluigi Diaco, ... leggo.it

Solidarietà a Pierluigi Diaco per le minacce e gli insulti ricevuti a seguito delle sue dichiarazioni sulle intenzioni di voto. x.com

Minacce inaccettabili, vigliacche e vergognose. Solidarietà a Pierluigi Diaco. Chi non tollera le idee altrui non ha argomenti, ha solo odio. facebook