Blitz notturno nell' area protetta delle Tremiti | fermati tre soggetti sorpresi a pescare ricci di mare

Nella notte del 25 febbraio, nelle acque delle Isole Tremiti, i carabinieri della stazione locale e la Capitaneria di Porto hanno effettuato un blitz nell’area protetta. Durante l’intervento, hanno fermato tre persone sorprese a pescare ricci di mare illegalmente. Le autorità hanno sequestrato l’attrezzatura e avviato le procedure di identificazione e sanzione. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Un duro colpo al mercato della pesca illegale è stato messo a segno nella notte del 25 febbraio nelle acque dell'arcipelago delle Isole TremitiUn’operazione congiunta tra i carabinieri della Stazione delle Isole Tremiti e il personale della locale Capitaneria di Porto ha portato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Sequestrati 4mila ricci, quattro denunce per pesca illegale nell’Area marina protetta Tremiti: ottomila ricci sequestrati e reimmessi in mare CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Un duro colpo al mercato della pesca illegale è stato messo a segno nella notte del 25 febbraio... Approfondimenti e contenuti su Blitz notturno. Temi più discussi: Barber shop e locker usati come deposito di droga, dodici arresti dei falchi in diverse zone di Roma; Guardia Costiera, blitz notturno contro la pesca illegale alla foce del Neto: sequestrati 90 kg di novellame; Blitz notturno alla foce del Neto: sequestrati 90 chili di novellame e multe per 7.000 euro; Blitz notturno contro la pesca illegale: sequestrati 90 chili di novellame. Casavatore, arrestato il boss Salvatore Ferone: era irreperibile da novembreA Casavatore, i Carabinieri hanno arrestato Salvatore Ferone, 35 anni, con un ordine di carcerazione della Procura di Napoli. cronachedellacampania.it Randagismo A Rende, task force notturna: cinque cani recuperati all’UniCalNuovo blitz della Polizia Locale guidata dal Comandante Alfredo Ferraro nell'area universitaria di Arcavacata. cosenzapost.it Le persone identificate nel corso del servizio sono state 92, di cui 28 di origine straniera, sul conto delle quali sono state esperite verifiche circa la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale. https://abruzzosera.it/cronaca/blitz-notturno-a-laquila-9 - facebook.com facebook Blitz notturno della maggioranza sulla legge elettorale, l’intesa è sullo “Stabilicum”: proporzionale con premio di maggioranza per cancellare i collegi uninominali, niente indicazione del candidato premier sulla scheda e sbarramento al 3% x.com