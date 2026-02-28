Blitz notturno nell' area protetta delle Tremiti | fermati tre soggetti sorpresi a pescare ricci di mare

🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 25 febbraio, nelle acque delle Isole Tremiti, i carabinieri della stazione locale e la Capitaneria di Porto hanno effettuato un blitz nell’area protetta. Durante l’intervento, hanno fermato tre persone sorprese a pescare ricci di mare illegalmente. Le autorità hanno sequestrato l’attrezzatura e avviato le procedure di identificazione e sanzione. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Un duro colpo al mercato della pesca illegale è stato messo a segno nella notte del 25 febbraio nelle acque dell'arcipelago delle Isole TremitiUn’operazione congiunta tra i carabinieri della Stazione delle Isole Tremiti e il personale della locale Capitaneria di Porto ha portato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Sequestrati 4mila ricci, quattro denunce per pesca illegale nell’Area marina protetta

Tremiti: ottomila ricci sequestrati e reimmessi in mare CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Un duro colpo al mercato della pesca illegale è stato messo a segno nella notte del 25 febbraio...

