Recentemente, gli scienziati hanno sviluppato un metodo per ridurre l'assorbimento di grassi nelle patatine fritte, cercando di renderle più leggere rispetto alla versione tradizionale. La ricerca si concentra su trattamenti che modificano la composizione delle patatine prima della cottura, con l'obiettivo di diminuire i livelli di grassi e calorie. La scoperta potrebbe influenzare il modo in cui vengono preparate e consumate queste tipiche patatine da fast food.

Le patatine fritte sono uno degli alimenti più amati al mondo, sia dai più piccoli che dagli adulti, ma sono anche uno dei meno raccomandati dai nutrizionisti che spesso le considerando un vero e proprio junk food come merendine e dolcetti confezionati. E se ci fosse il modo di ridurne il contenuto di olio, senza sacrificare la croccantezza? Se lo sono chiesti i ricercatori dell'Università dell'Illinois, riusciti a mettere a punto una tecnica di cottura per rendere questi deliziosi snack un po' più salutari per il nostro organismo: la "frittura a microonde". Il gruppo di ricercatori aveva già esplorato questo filone in studi precedenti, perfezionandolo in questa occasione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Patatine fritte: gli scienziati hanno trovato il modo di rendere un po' più salutari

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