Oltre quaranta studenti provenienti da diversi paesi europei, tra cui Italia, Stati Uniti, Germania e Austria, sono stati accolti oggi nel Parco della Maremma per partecipare alla

Provengono da Italia, Stati Uniti, Germania, Austria, altri Paesi europei gli oltre 40 studenti del progetto BestNature Erasmus+ che sono stati accolti oggi al Parco della Maremma (Grosseto) per sperimentare una serie di attività sul campo, nell’ambito della loro "field week". Il progetto, coordinato per l’ Università della Tuscia dal professor Gianluca Piovesan, è promosso da un partenariato di prestigiose università europee come l’ Università di Bologna, l’Università della Tuscia, Graz e Passau, e sostenuto da altri importanti enti e istituti di ricerca, come l’Eco – Institute for Ecology e dai Carabinieri Forestali Biodiversità, reparto di Follonica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco Maremma, studenti a lezione. In 40 con il progetto ’BestNature’

Liceo Ferraris di Varese: studenti a lezione di sostenibilità con “M’illumino di meno” e il progetto Green School.Varese, il Liceo Ferraris si spegne per il futuro: una lezione di sostenibilità tra i banchi di scuola Lunedì 16 febbraio, il Liceo Scientifico...

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