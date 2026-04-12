Paese tranquillo mai vista tanta violenza

Una notte di violenza ha scosso una piccola comunità, che fino a ora era rimasta lontana da episodi di questa gravità. Un fatto di sangue si è verificato nel centro del paese, lasciando sgomenta la popolazione. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. La comunità si trova ora a dover affrontare questa situazione imprevista e difficile.

Il violento fatto di sangue che ha sconvolto Induno Olona nella notte continua a scuotere una comunità poco abituata a episodi di tale gravità. La rissa culminata con la morte del trentenne Enzo Ambrosino ha attivato sin dalle prime ore una macchina operativa che ha visto l’amministrazione comunale affiancare le forze dell’ordine nelle fasi più delicate dell’intervento e delle indagini. Dall’arrivo dei carabinieri fino alle operazioni di soccorso e ai rilievi della scientifica, il Comune ha messo a disposizione uomini e mezzi, affiancando l’attività investigativa con il contributo della polizia locale. "Siamo attivi dalle prime luci del mattino per essere di supporto ai carabinieri nelle indagini rispetto al fatto di sangue – ha dichiarato il consigliere con delega alla sicurezza, Roberto Mozzanica –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Paese tranquillo, mai vista tanta violenza" Addio inverno tranquillo: sull'Italia pioggia, vento e tanta neveFlusso atlantico in piena forza: in arrivo una settimana di maltempo, neve anche a bassa quota e accumuli abbondanti sulle Alpi La parte centrale... Troops cross the sea in amphibious armor, storm a pirate island, and fight a fierce battle!