Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2026 | Pogacar dominatore per il tris bel debutto di Evenepoel

Il Giro delle Fiandre 2026 si è concluso con Tadej Pogacar che ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, mentre Remco Evenepoel ha fatto il suo debutto nella classica con un piazzamento tra i primi. Wout van Aert ha invece vinto la Parigi-Roubaix, aggiungendo un’altra Classica Monumento alla sua collezione, dopo aver già trionfato alla Milano-Sanremo nel 2020. La corsa si è svolta su un percorso ricco di colline e tratti sterrati, con molti corridori che hanno affrontato difficoltà tecniche.

Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 e ha conquistato la seconda Classica Monumento della propria carriera dopo il sigillo firmato alla Milano-Sanremo nel 2020. Il belga si è reso protagonista di una prestazione strabiliante: ha preso la Foresta di Arenberg al comando, ha brillato nel gruppetto di testa, poi è rimasto solo con Tadej Pogacar e lo ha battuto in volata al Velodromo. Affermazione di forza da parte dell’alfiere del Team Visma Lease a Bike, che ha stroncato i sogni di gloria dello sloveno, il quale inseguiva la sua prima affermazione in carriera all’Inferno del Nord e sperava di tenere viva la possibilità di vincere tutte le Monumento nella stessa stagione (impresa mai riuscita nella storia del ciclismo).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2026: Pogacar dominatore per il tris, bel debutto di Evenepoel Pogacar come Merckx, il nuovo Cannibale conquista anche il Giro delle Fiandre 2026. L'ordine d'arrivoOudenaarde (Belgio), 5 aprile 2026 – Il Giro delle Fiandre 2026, con i suoi 278,2 km, è il più lungo di sempre e neanche lo spettacolo delude.