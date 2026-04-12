Omicidio a Massa giro di vite per la sicurezza | si pensa all’istituzione della zona rossa

Nella città di Massa, si è svolta una riunione urgente del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto. La convocazione è avvenuta in seguito all’omicidio avvenuto nella notte, che ha portato a un'attenzione rafforzata sulla sicurezza locale. Durante l'incontro, si è discusso della possibilità di istituire una zona rossa per migliorare la tutela dei cittadini e prevenire ulteriori episodi violenti.

Riunione di urgenza del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: al centro l'episodio delittuoso e la malamovida MASSA – Riunione di urgenza del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto di Massa Carrara, Gaetano Cupello, a seguito dell’omiocidio di questa notte a Massa. Al riguardo, sono state disposte le seguenti misure. Le forze dell’ordine, con il concorso delle unita` di rinforzo dei Reparti prevenzione crimine e del reparto mobile della Polizia di Stato, e delle rispettive specialita` dei carabinieri e della Guardia di finanza, intensificheranno i servizi di prevenzione e di controllo del territorio negli orari e nelle aree di Massa e Carrara maggiormente interessate dal fenomeno di malamovida, per prevenire e contrastare forme di degenerazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Omicidio a Massa, giro di vite per la sicurezza: si pensa all’istituzione della zona rossa Giro di vite in zona stazione. Uomo trovato ferito a terra. Si indaga per aggressioneÈ stato trovato con una vistosa ferita alla testa in via Paradisi, probabilmente a causa di un’aggressione. No al giro di vite sulla sicurezza: la sinistra perderà voti?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì ","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.