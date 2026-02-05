Giro di vite in zona stazione Uomo trovato ferito a terra Si indaga per aggressione

Un uomo è stato trovato ferito a terra in via Paradisi, vicino alla stazione. La polizia sta indagando su un possibile episodio di aggressione, dopo aver scoperto la ferita alla testa dell’uomo. Sul posto sono arrivati i sanitari, ma ancora non si conoscono i motivi dell’accaduto. La zona è stata messa sotto controllo mentre si cercano testimoni.

È stato trovato con una vistosa ferita alla testa in via Paradisi, probabilmente a causa di un'aggressione. Ma l'uomo – un extracomunitario che stava bivaccando al momento dei controlli della polizia di Stato – si è mostrato reticente nel raccontare l'accaduto, dicendo che se la fosse procurata da solo. Una versione alla quale gli inquirenti però non credono e ora – dopo averlo portato al pronto soccorso per le cure mediche – indagano per possibili legami con gli ambienti criminali dello spaccio di droga. Proprio per un sospetto giro di stupefacenti segnalato, i poliziotti erano stati chiamati a verificare nella zona.

