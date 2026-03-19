Un nuovo modello integrato per l’inclusione scolastica Collaborazione con le famiglie

Da ilrestodelcarlino.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modello per l’inclusione scolastica è stato presentato, con l’obiettivo di superare interventi frammentati e creare un sistema stabile e integrato. La collaborazione con le famiglie rappresenta un elemento centrale di questa iniziativa, che mira a garantire un percorso più coerente e strutturato per gli studenti con disabilità. La proposta intende rendere più efficace l’organizzazione delle attività e il supporto agli alunni.

Un nuovo modello per l’inclusione scolastica, con l’obiettivo dichiarato di superare interventi frammentati e costruire un sistema stabile, integrato e orientato al futuro per gli alunni con disabilità. È questo il cuore dell’accordo operativo che sarà presentato martedì 24 marzo alle 15.30 alla Salannunziata, esito di un percorso avviato nel 2024 da Comune e Circondario. Il progetto, sostenuto dalle risorse europee, ha coinvolto tutti i principali attori del territorio: enti locali, Ausl, Asp e istituti scolastici. Un lavoro condiviso che ha permesso di analizzare i bisogni, sperimentare nuove modalità di intervento – in particolare nei centri estivi – e definire una visione comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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