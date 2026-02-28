Arriva in redazione un'anteprima sulla partita tra Arsenal e Chelsea, due squadre della Premier League. Sono stati analizzati dati, formazioni e statistiche aggiornate, mentre TV e live streaming sono pronti a trasmettere l'incontro. Sono state pubblicate anche notizie sulle squadre e pronostici, offrendo ai tifosi un quadro completo in vista dell'incontro di domenica sera.

2026-02-27 23:28:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: “Questa è una domanda per lui”, ha detto Arteta quando gli è stato chiesto se Gyokeres avesse dubitato di se stesso. “Conosco le esigenze che si è posto, le aspettative che ha nell’aiutare la squadra. “Sono fiducioso perché chiedo tante volte ai nostri difensori, quando devono allenarsi contro i nostri giocatori, come they sentilo. “È davvero un ottimo modo per capire la qualità di un giocatore o com’è difendersi da lui.” L’allenatore del Chelsea Liam Rosenior ha subito due sconfitte contro l’Arsenal nella Coppa EFL da quando è stato nominato il 6 gennaio, perdendo 3-2 in trasferta e 1-0 in casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni, statistiche e anteprime tra cui TV, live streaming, notizie sulle squadre e pronostici della Premier League

Formazioni, statistiche e anteprime tra cui TV, live streaming, notizie sulle squadre e pronostici

