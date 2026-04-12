Galileo Gattuso, 24 anni, esprime una visione di vita legata a una sensazione di rassegnazione più che di pigrizia, sottolineando come molti giovani si sentano costretti a vivere di settimana in settimana senza grandi speranze di cambiamento. La sua testimonianza riflette una realtà diffusa tra la generazione attuale, che si confronta con aspettative e realtà lavorative spesso deludenti e poco stimolanti.

«N on pigrizia ma rassegnazione. Nessun sogno esagerato. Siamo solo una generazione obbligata a vivere alla settimana»: Galileo Gattuso ha 24 anni, una storia personale perfetta per riassumere la filosofia dei giovani rispetto al mondo del lavoro. Un anno fa, con due amici (ora diventati tre) ha fondato la Miggas, più nota come TheBlackCatCards, il cui core business è la compravendita delle figurine collezionabili, con i Pokémon in testa. Un successo. E mentre gli affari continuano ad andare a gonfie vele, il giovane milanese porta avanti gli esami universitari di Economia dei beni culturali a Venezia. Niente a che vedere con la narrazione...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Non pigrizia ma rassegnazione. Nessun sogno esagerato. Siamo solo una generazione obbligata a vivere alla settimana»

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