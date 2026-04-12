Un film italiano ha raggiunto il terzo posto tra le pellicole più viste a livello mondiale. La narrazione suscita forti emozioni, con molte scene che provocano lacrime e tocchi di commozione. La pellicola si distingue per la capacità di coinvolgere gli spettatori, che si lasciano trasportare da un racconto ricco di momenti toccanti. La produzione ha ottenuto un notevole riscontro internazionale, confermando il successo del cinema italiano nel panorama globale.

Si piange, tanto. La lacrimuccia e l’emozione sono lì che aspettano di esplodere quasi ad ogni fotogramma. Difficile non sciogliersi per Non abbiam bisogno di parole, un film che in pochi giorni su Netflix sta battendo inaspettatamente parecchi record. Mentre il cinema italiano è ignorato dai grandi festival e soccombe da quarant’anni, come illustrato ieri da Libero (nonostante la sinistra si ostini a incolpare il governo attuale per i tagli alle produzioni), un prodotto sicuramente non d’autore, leggero, pensato per la televisione in streaming, si fa notare a livello mondiale. Distribuito con il titolo Feel My Voice, il film con Serena Rossi e Sarah Toscano, qui al suo debutto d’attrice, ha raggiunto il primo posto in classifica in nove Paesi a meno di una settimana dal debutto del 3 aprile.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Non abbiam bisogno di parole": un film italiano è il terzo più visto al mondo

Sarah Toscano diventa attrice, il debutto nel film Non abbiam bisogno di paroleDopo aver conquistato il cuore della GenZ ad Amici e aver illuminato il palco del Festival di Sanremo nel 2025 con la sua Amarcord, Sarah Toscano...

Leggi anche: "Non abbiam bisogno di parole", arriva il primo film con Sarah Toscano attrice

Non Abbiam Bisogno di Parole: Sarah Toscano - Atlantide | Netflix Italia