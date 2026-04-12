Napoli corre per la scienza | 87.000 euro raccolti per la ricerca

Domenica 12 aprile 2026, il lungomare di Napoli si è riempito di circa 4.500 persone, tra atleti e famiglie, per una corsa di solidarietà a favore della ricerca scientifica. L’evento ha raccolto 87.000 euro destinati a finanziare progetti di studio nel settore medico. La manifestazione ha coinvolto un vasto pubblico, che ha partecipato attivamente contribuendo alla causa attraverso la corsa e il sostegno all’iniziativa.

Una massa di 4.500 partecipanti, tra atleti professionisti e famiglie, ha trasformato il lungomare di Napoli in un immenso motore di solidarietà domenica 12 aprile 2026. La tredicesima edizione della Walk of Life, l’iniziativa sportiva promossa dalla Fondazione Telethon, ha permesso di raccogliere 87.000 euro destinati alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, confermando la capacità del territorio di mobilitarsi per cause cruciali. L’evento, che si è inserito nel più ampio programma di Napoli Capitale Europea dello Sport, ha offerto diverse opzioni di partecipazione: una sfida agonistica e non competitiva di 9,9 km e una passeggiata più breve di 3 km.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli corre per la scienza: 87.000 euro raccolti per la ricerca 65.000 euro per il pancreas: Napoli lancia ricerca d’avanguardiaIl 26 marzo scorso, al Teatro Mediterraneo di Napoli, si è concretizzata una mobilitazione civica senza precedenti: oltre 65. Leggi anche: Il meteo non ferma la solidarietà: raccolti circa 4mila euro per la ricerca con le arance