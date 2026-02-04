Il meteo non ferma la solidarietà | raccolti circa 4mila euro per la ricerca con le arance

La pioggia non ferma le iniziative di solidarietà a Ferrara. In occasione della giornata mondiale contro il cancro, i cittadini si sono riuniti comunque per raccogliere fondi. In totale sono stati raccolti circa 4mila euro, destinati alla ricerca con le arance. Paola Peruffo, referente di Fondazione Airc Ferrara, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito, sottolineando la grande partecipazione anche in condizioni meteorologiche difficili.

Il cuore dei ferraresi va oltre la pioggia. In occasione della giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio, Paola Peruffo, referente di Fondazione Airc Ferrara, ringrazia "tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di ottimi risultati, a fronte di una grande.

