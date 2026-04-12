Motocross oggi in tv GP Sardegna 2026 | orari MXGP e MX2 programma streaming

Oggi il Gran Premio di Sardegna 2026 di motocross si svolge al crossodromo “Le Dune” di Riola Sardo, rappresentando la quarta tappa del mondiale MXGP. L’evento segna il primo di tre appuntamenti italiani in questa stagione e vede protagonisti le competizioni di MXGP e MX2. La manifestazione sarà trasmessa in televisione e disponibile in streaming, con orari e dettagli sul programma ufficiale.

Il crossodromo “Le Dune” di Riola Sardo ospita il Gran Premio di Sardegna 2026, quarta tappa stagionale del Mondiale Motocross (primo dei tre appuntamenti in calendario che si terranno sul suolo italiano). Quest’oggi, domenica 12 aprile, vanno in scena le due gare lunghe a punteggio pieno sia per la MX2 che per la MXGP sulla sabbia profonda del tracciato isolano. Nella classe regina Jeffrey Herlings ha ottenuto la pole position grazie al successo di ieri nella Qualifying Race e si conferma uno dei favoriti principali per la vittoria del GP insieme al leader del campionato Lucas Coenen, che proverà a difendere la tabella rossa dagli attacchi della coppia HRC formata da Herlings e dal francese Tom Vialle.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Sardegna 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming Motocross, GP Sardegna 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streamingSiamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale motocross 2026. Motocross oggi, GP Andalucia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streamingTutto pronto al circuito di Almonte per il main event del Gran Premio di Andalucia 2026, valevole come seconda tappa stagionale del Mondiale...