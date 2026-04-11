L’attore John Nolan è morto all’età di 87 anni. È conosciuto per aver recitato in produzioni come “Batman” e “Person of Interest”. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore. Nolan aveva una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, con numerosi ruoli televisivi e cinematografici. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

John Nolan, attore noto soprattutto per i suoi ruoli in “ Batman ” e “ Person of Interest “, è deceduto all’età di 87 anni. Lo riporta il quotidiano locale britannico Stratford-Upon-Avon Herald. Zio di Jonathan e Christopher Nolan, nella sua carriera, fra gli altri ruoli, ha interpretato quello di Douglas Fredericks, membro del consiglio di amministrazione della Wayne Enterprises in “ Batman Begins ” del 2005 e in “ Il cavaliere oscuro – Il ritorno ” del 2012, con Christian Bale. Nolan ha collaborato frequentemente con i suoi nipoti, recitando nel thriller poliziesco di Christopher “ Following ” nel 1998 e nel suo acclamato film di guerra “ Dunkirk ” nel 2017.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il cinema saluta John Nolan: l’attore aveva 87 anni

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