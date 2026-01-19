Millie Bobby Brown ha recentemente cambiato look, scegliendo un bob mosso che sostituisce le sue lunghezze precedenti. Questo nuovo stile, semplice e versatile, evidenzia come il caschetto rimanga uno dei tagli più apprezzati e richiesti. La trasformazione dell’attrice dimostra quanto un taglio di capelli possa rinnovare l’immagine, offrendo un risultato naturale e di tendenza.

L'attrice ha iniziato l'anno dicendo addio alle sue lunghezze e optando per un bel caschetto mosso. Una soluzione voluminosa e sbarazzina, che conferma quanto l'amato caschetto sia ancora uno dei tagli più amati e desiderati +++dropcap Il bob domina ancora. Siamo solo agli inizi di questo 2026, ma sembra essere ancora lui il «re della festa», quello che resiste indisturbato al di là delle mode e delle tendenze, conquistando anche le più reticenti alle sforbiciate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Millie Bobby Brown sorprende con il suo nuovo bob

Mills by Millie Bobby Brown è il nuovo brand teenwear della star di Stranger Things

Mills by Millie Bobby Brown è il nuovo brand teenwear creato dalla star di Stranger Things in collaborazione con Walmart. La collezione, disponibile esclusivamente negli store USA, nasce dall’accordo tra la giovane attrice e Delta Galil Usa. Un’idea che unisce stile e praticità, rivolta a un pubblico giovane desideroso di vestirsi con capi semplici e di tendenza.

Millie Bobby Brown attaccata per il suo aspetto fisico, il corpo femminile ancora una volta sotto giudizio

Nel 2025, il corpo delle donne continua a essere oggetto di giudizio sui social media. Il caso di Millie Bobby Brown, attaccata per il suo aspetto fisico, evidenzia come la pressione e le critiche siano ancora presenti, riflettendo una società che fatica ad accettare la diversità e la naturalezza femminile. Un esempio che invita a riflettere sulla necessità di un cambiamento culturale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Stranger Things 5 Millie Bobby Brown svela la shockante reazione alla scena finale che nessuno si aspettava - Millie Bobby Brown ha condiviso sui social la sua reazione alla scena conclusiva di Stranger Things 5, mostrando un coinvolgimento genuino e trattenendo le ... assodigitale.it