Quest’estate, la palazzina ex Enel situata in via Milanese sarà aperta agli studenti fuori sede, con la sua nuova funzione di alloggio universitario. La struttura, recentemente riconvertita, offre quasi tremila posti letto e si prevede che entro tre anni sarà completamente operativa. La riqualificazione dell’edificio rappresenta una risposta alle esigenze di alloggio per gli studenti che frequentano le università della zona.

Quest’estate lo studentato di via Milanese inizierà a riempirsi di universitari fuori sede. La struttura, che nasce dalla trasformazione della palazzina ex Enel, è infatti ormai pronta. I lavori sono durati due anni ed entro luglio ci sarà la consegna ufficiale e a settembre l’inaugurazione con l’avvio delle attività. "Sarà il secondo studentato in funzione in città, dopo quello già esistente di via Mantova - commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Un terzo è in costruzione in via Acciaierie, nel comparto Unione Zero delle aree Falck, anch’esso in fase avanzata: sarà pronto entro la prima metà del 2027 per l’anno accademico 20272028". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La casa degli studenti (quasi) pronta: "Tremila posti letto entro tre anni"

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