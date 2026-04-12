Migranti polemiche sull’Amministrazione La Marca | Basta prese in giro Manfredonia ha diritto di sapere

Le polemiche tra alcuni rappresentanti politici e l’amministrazione comunale di Manfredonia sono diventate al centro delle cronache locali. La discussione riguarda la gestione dei migranti e le informazioni fornite alla cittadinanza. Un esponente ha accusato l’amministrazione di aver fatto promesse non mantenute e di aver evitato di rendere pubblici alcuni dettagli relativi alle decisioni prese. La vicenda ha acceso un dibattito sulla trasparenza delle istituzioni nel settore.

Basta prese in giro.Io voglio solo chiarezza.Non sono razzista, ma non accetto più di sapere le cose sempre dopo. Il comunicato del Sindaco è chiaro:100 persone a Manfredonia, tramite CAS, con una decisione presa da tempo. E allora la domanda è una sola:perché i cittadini lo scoprono sempre all’ultimo momento? Perché prima circolano voci, numeri e dettagli,e poi tutto diventa ufficiale solo dopo? Non è una questione di essere contro qualcuno.Non è una questione di accoglienza. 100 persone non sono un dettaglio.Sono una scelta importante per una comunità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Migranti, polemiche sull’Amministrazione La Marca: “Basta prese in giro. Manfredonia ha diritto di sapere” Leggi anche: Italia, fuori tutti e basta prese in giro: dove sono riforme e nuovi stadi? Guardate il caso San Siro … Porto Sant’Elpidio: chiusura centro sociale, anziani isolati e polemiche sull’amministrazione.La chiusura del centro sociale di Villa Murri solleva polemiche a Porto Sant’Elpidio La consigliera comunale Annalinda Pasquali del Partito...